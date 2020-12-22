

الرباط 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالشراكة مع مركز كومساتس للمناخ والاستدامة بجمهورية باكستان الإسلامية اليوم -عن بُعد- ندوة علمية في موضوع: "جودة الهواء في إطار التعاون جنوب-جنوب: ما الذي يساعد على تطور البلدان من خلال العلوم والتكنولوجيا والحكامة؟"، بمشاركة خبراء وباحثين متخصصين من أجل مناقشة جهود تعزيز الوعي في المحافظة على جودة الهواء بدول الجنوب.

وتطرقت الندوة إلى مناقشة أحدث الجهود المبذولة لزيادة الوعي بخطورة تلوث الهواء وإيجاد حلول لهذه الظاهرة، إضافة إلى إثارة قضايا المدن الخضراء، وجهود وإستراتيجية الإيسيسكو في تشجيع الدول الأعضاء على خلق مدن خضراء تتميز بالإدارة الجيدة للمياه والنفايات والمساحات الخضراء.

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19:16ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإيسيسكو ومركز كومساتس الباكستاني للمناخ ينظمان ندوة علمية حول جودة الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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