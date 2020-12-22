شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه جديد للمواطنين من السفارة في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت السفارة في بريطانيا ، أنه سيتم رفع تعليق الرحلات إلى المملكة عند صدور قرار بهذا الشأن من قبل السلطات المختصة وذلك حرصاً لحماية الصحة العامة وضمان لسلامة الجميع. واهابت السفارة بكافة المواطنين ممن لديهم رحلات وألغيت بضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية لحين رفع قرار التعليق والسماح بإعادة جدولة رحلاتهم.

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