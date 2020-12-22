شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : "كورونا المتحور" غير موجود بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
- لا تتوقع أن توثر الطفرات الجديدة على التعامل مع الفيروس
- هذه الطفرات لم تغير طريقة الفيروس وقدرته على إصابة الإنسان بالمرض الشديد
قالت وزارة الصحة ، أن الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها المملكة أثبتت أهمية صحة الإنسان .
وأكد متحدث الصحة الدكتور محمد العبد العالي في المؤتمر الذي عقدته قبل قليل حول "كورونا المتحور" ، أن هذا "الفيروس لم يتم رصده في المملكة حتى الآن ، ولا توجد دلائل على سرعة انتشاره حتى الآن.
وأضاف العبد العالي أن الإجراءات الاستباقية والسريعة التي اتخذتها المملكة تؤكد بأن المملكة تجعل من صحة الإنسان في أولوياتها.
فيما أشار الوكيل المساعد للصحة الوقائية إلى أنه لا نتوقع أن توثر الطفرات الجديدة على التعامل مع الفيروس ،مؤكدا أن هذه الطفرات لم تغير طريقة الفيروس وقدرته على إصابة الإنسان بالمرض الشديد.
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