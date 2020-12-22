شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوجه بالقبض على مطلقي النار بمهرجان الإبل والان نبدء بالتفاصيل

وجه النائب العام بالقبض على ثلاثة أشخاص من المتهمين اعترض احدهم إبل مشارك خليجي أمام احدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذوا بالفرار .

وتمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض ، من تحديد هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي المواطن عبدالله بن بداح راجح ال بريك، والمشتبه بهم، المواطن هلال بن عايض بن دغيثر الشيباني، و المواطن عبدالله بن عايض بن دغيثر الشيباني.