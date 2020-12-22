شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوجه بالقبض على مطلقي النار بمهرجان الإبل والان نبدء بالتفاصيل
وتمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض ، من تحديد هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي المواطن عبدالله بن بداح راجح ال بريك، والمشتبه بهم، المواطن هلال بن عايض بن دغيثر الشيباني، و المواطن عبدالله بن عايض بن دغيثر الشيباني.
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