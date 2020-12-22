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النائب العام يوجه بالقبض على مطلقي النار بمهرجان الإبل

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وجه النائب العام بالقبض على ثلاثة أشخاص من المتهمين اعترض احدهم إبل مشارك خليجي أمام احدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذوا بالفرار .

وتمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض ، من تحديد هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي المواطن عبدالله بن بداح راجح ال بريك، والمشتبه بهم، المواطن هلال بن عايض بن دغيثر الشيباني، و المواطن عبدالله بن عايض بن دغيثر الشيباني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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