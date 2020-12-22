تحذيران للمواطنين في لندن وبرلين من سلالة كورونا الجديدة

2020-12-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت السفارة السعودية في لندن المواطنين المتواجدين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر بعد انتشار سلالة كورونا الجديدة.

وقالت السفارة في بيان لها : نظرًا لحالة الإغلاق العام المفروضة في لندن وأجزاء من جنوب شرق إنجلترا بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين المتواجدين في المملكة المتحدة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة البريطانية.

كما أهابت السفارة السعودية في برلين بكافة المواطنين بالالتزام التام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من السلطات المحلية كما تأمل السفارة من المواطنين الذين لديهم رحلات خلال هذه الفترة وتم إلغاؤها البقاء في أماكن تواجدهم إلى حين صدور قرار برفع التعليق واستئناف الرحلات.

وقالت السفارة إن ذلك يأتي نظرًا لما تشهده جمهورية ألمانيا الاتحادية مؤخرًا من زيادة في أعداد الحالات اليومية المسجلة للإصابة بفيروس COVID19 وما تمخض عن ذلك من قرارات للحد من انتشار الوباء وفرض الإغلاق العام.

