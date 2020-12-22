- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تحذيران للمواطنين في لندن وبرلين من سلالة كورونا الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تحذيران للمواطنين في لندن وبرلين من سلالة كورونا الجديدة
بعد فرض الإغلاق العام هناك وتعليق دخول السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت السفارة السعودية في لندن المواطنين المتواجدين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر بعد انتشار سلالة كورونا الجديدة.
وقالت السفارة في بيان لها : نظرًا لحالة الإغلاق العام المفروضة في لندن وأجزاء من جنوب شرق إنجلترا بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين المتواجدين في المملكة المتحدة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة البريطانية.
كما أهابت السفارة السعودية في برلين بكافة المواطنين بالالتزام التام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من السلطات المحلية كما تأمل السفارة من المواطنين الذين لديهم رحلات خلال هذه الفترة وتم إلغاؤها البقاء في أماكن تواجدهم إلى حين صدور قرار برفع التعليق واستئناف الرحلات.
وقالت السفارة إن ذلك يأتي نظرًا لما تشهده جمهورية ألمانيا الاتحادية مؤخرًا من زيادة في أعداد الحالات اليومية المسجلة للإصابة بفيروس COVID19 وما تمخض عن ذلك من قرارات للحد من انتشار الوباء وفرض الإغلاق العام.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذيران للمواطنين في لندن وبرلين من سلالة كورونا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.