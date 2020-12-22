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الصحة: الفيروس المتحور غير موجود بالسعودية ولا تغيير في خطط اللقاح
اللقاحات الجديدة أثبتت فعاليتها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الصحة أنه لا توجد دلائل على سرعة انتشار فيروس كورونا المتحور حتى الآن، ولا يتوقع أن تؤثر الطفرات الجديدة على التعامل مع الفيروس.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي اليوم إن الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها المملكة أثبتت أهمية صحة الإنسان، مشيرًا إلى أن الفيروس “المتحور” لم يتم رصده في المملكة حتى الآن.
وأضاف العبدالعالي : في حال وجود “تحور” كبير في الفيروس سيكون هناك لقاحات فعالة، موضحًا أن بعض الطفرات المستجدة تؤدي إلى ضعف الفيروس، ولا يوجد أي تغير في خطط إعطاء اللقاح ضد الفيروس.
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