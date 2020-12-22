شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد حمدي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة، وعزاء أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد الرقيب يعقوب بن يحيى علي حمدي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان، وسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
فيما أعرب ذوو الشهيد، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم.
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