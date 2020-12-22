مكة المكرمة: القبض على 3 من مخالفي نظام أمن الحدود اعتدوا على سائق أجرة وسلبوا مقتنياته

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جدة - خالد شويل - أكد المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عن تعرض سائق أجرة أثناء قيامه بإيصال 3 أشخاص إلى وجهتهم، لاعتداء وسلب مبلغ مالي وجهاز جوال كانت بحوزته، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وهم 3 من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقد الثالث، وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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