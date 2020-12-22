شكرا لقرائتكم خبر تكريم الفائزين بجائزة الفيصل العالمية للشعر العربي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيكرم أمير مكة الفائزين في أفرع الجائزة، وهم الشاعر عبداللطيف المبارك من المملكة الفائز بجائزة فرع التجربة الشعرية وقيمتها نصف مليون ريال، والشاعر سيد عبدالرزاق من جمهورية مصر العربية الحائز على جائزة فرع الشعر المسرحي عن مسرحيته «البيدق الأخير» وقيمتها 200 ألف ريال، والفائز في فرع القصيدة المغناة عن أغنية «دمشق» وقيمتها 200 ألف ريال وهي الشاعرة هيفاء الجبري من المملكة، وكذلك الفائز عن أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي بقيمة 100 ألف ريال، وهو برنامج أمير الشعراء من دولة الإمارات العربية المتحدة.يذكر أن أمانة الجائزة استقبلت خلال الدورة الثانية أكثر من 90 متقدما من مختلف الدول، منهم 57 في حقل الشعر العربي، و23 في الشعر المسرحي، و10 في فرع القصيدة المغناة.
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