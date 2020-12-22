شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يدشن حملة «الخوارج شرار الخلق» ويستعرض خطط الجوازات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت عنوان «الخوارج شرار الخلق».

واستمع الفيصل إلى شرح عن الحملة، قدمه مدير فرع الهيئة بالمنطقة فؤاد العمري، وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية تهدف لتوعية وتحذير أفراد المجتمع من خطر الخوارج وغيرهم من الجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب والأفكار الضالة، والعمل على تحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.

من جهة أخرى استقبل أمير مكة، في مقر الإمارة بجدة ، مدير جوازات المنطقة المعين حديثا اللواء عبدالله المشيخي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، اللواء المشيخي بمناسبة تعيينه، متمنيا له التوفيق في المهام الموكلة إليه، كما استعرض الخطط المستقبلية لجوازات المنطقة.

من جهته أكد المشيخي السعي لبذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.