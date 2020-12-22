6 فروع بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي

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وتهدف الجائزة إلى التعريف بإنجازات المرأة السعودية وتسليط الضوء عليها، وتقدير المتميزات والمبدعات، ودعم العمل النسائي المميز في صورتيه النظرية والعملية، إضافة إلى تحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة.ونوهت رئيسة الجامعة رئيسة لجنة الجائزة الدكتورة إيناس العيسى بأن الجائزة تعد أول جائزة سنوية للمرأة السعودية، وتبني الجامعة للجائزة يأتي انطلاقا من دورها في إبراز أهم إنجازات المرأة السعودية في شكلهما العلمي والنظري، والتشجيع على أن تكون المرأة السعودية جزءا لا يتجزأ من الحراك التنموي الوطني الشامل.
من جانب آخر، أشارت أمانة الجائزة إلى أنه يمكن الترشيح للجائزة عن طريق الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، أو المؤسسات العلمية والثقافية المعتبرة، أو عن طريق الأفراد، وفق الشروط والمعايير التي وضعتها اللجان الخاصة بالجائزة.
يشار إلى أن الموافقة على استحداث جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي جاء بقرار مجلس الوزراء للوصول إلى مستهدفات رؤية 2030، بما يدعم مشاركتها النوعية في التنمية الوطنية المستدامة التي وضعتها القيادة الرشيدة ضمن أولويات رؤية الوطن، التي تسعى لها وتدعمها بما يحقق المكانة المستحقة للمرأة السعودية بتميزها محليا، مما ينعكس على حضورها ومكانتها عالميا.
- الطب (أبحاث الأمراض المعدية من الوقاية للعلاج)
- العلوم الطبيعية (إسهامات المرأة العلمية في مجال الدراسات البيئية)
- الأدب (الرواية)
- الفنون (توظيف الفن في خدمة قضايا المجتمع)
- المشاريع الاقتصادية (مشاريع اقتصادية ناشئة)
- الأعمال الاجتماعية (مبادرات خدمة المجتمع في القرى والهجر بالمحافظات)
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