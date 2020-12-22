شكرا لقرائتكم خبر حلقة نقاش: الفيصل حريص على استخدام العربية في مجلسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناول مشاركون في حلقة نقاش عن بعد بعنوان «جهود الأمير خالد الفيصل في خدمة اللغة العربية ونشر ثقافتها»، النواحي الشخصية له في إبراز ونشر اللغـة العربيـة، منها حرصه في مجلسه الخاص على استخدام اللغة العربية والمحافظة على المرتكزات والأسس، وتشجيعه بتعلم وتطبيق اللغة العربية في جميع نواحي الحياة، وبمختلف الأعمار في حياتنا العامة والعلمية والعملية، وكذلك من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي واستثمار انتشار الشبكات والمنصات التفاعلية في نشر وتعزيز اللغة العربية.

ورعى رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، حلقة النقاش التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، بعنوان «جهود الأمير خالد الفيصل في خدمة اللغة العربية ونشر ثقافتها»، وذلك بمناسبة اختياره الشخصية العلمية لمؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية، تحت شعار «استشراف في عالم متحول»، بقاعة مجلس الجامعة. وذلك بمشاركة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ونائب رئيس مجلس الشورى سابقا الدكتور عبدالله المعطاني، ومدير أكاديمية الشعر العربي الدكتور منصور الحارثي؛ فيما أدار حلقة النقاش الدكتور سالم المالك.

وشهدت الحلقة مداخلات كل من الأمين العام لمركز خدمة اللغة العربية سابقا الدكتور عبدالله الوشمي، ورئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة الدكتور عبدالله السلمي، وأحمد الحمدان، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وبداية، رحب رئيس الجامعة بالمسؤولين والمتحدثين والمشاركين بحلقة النقاش التي تسلط الضوء على جهود الأمير خالد الفيصل في خدمة اللغة العربية، مؤكدا أن جهوده كبيرة وعظيمة في خدمة اللغة، ومواقفه يثمنها الجميع، مؤملا أن تغطي الحلقة جوانب كبيرة لأعماله التي أسهمت في تعزيز جهود نشر وخدمة اللغة العربية.

واستعرض المتحدثون والمشاركون في حلقة النقاش جهود ودعم أمير منطقة مكة المكرمة، للغة العربية من خلال مواقع ومناسبات متعددة، منها ملتقى مكة الثقافي الرابع: «كيف نكون قدوة بلغة القرآن»، كما سلطت الضوء على المواقف والتاريخ الكبير للأمير خالد الفيصل في خدمة ونشر ثقافة اللغة العربية، إضافة إلى أبرز الأعمال والأفكار التي انتهجها لنشر وتعزيز هوية وتعليم اللغة العربية عن طريق المهارات وليس التلقين.

كما جرى التطرق للحديث عن الأسباب التي جعلته يهتم باللغة العربية، ومنها نشأته في مدرسة والده الملك فيصل - يرحمه الله- وكذلك موهبته في الشعر والرسم.