شكرا لقرائتكم خبر مناقشة 225 رسالة علمية عن بعد بجامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا بالتعاون مع عمادة التعلم الالكتروني والكليات، منذ بدء انتشار جائحة كورونا ، مناقشة 225 رسالة علمية (ماجستير ودكتوراه) في مختلف كليات وأقسام الجامعة، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع، أنه نوقشت 159 رسالة خلال الفصل الثاني من العام الجامعي الماضي 1441هـ، فيما تجاوز عدد الرسائل التي نوقشت خلال هذا الفصل 66 رسالة علمية، لافتا إلى أن هناك عددا من الرسائل العلمية في طور المناقشة حتى نهاية الفصل.

وأضاف أن المناقشات عن بعد هيأت للطلاب والطالبات وذويهم ولجان المناقشة وكذلك لجميع الراغبين والراغبات في الحضور من مختلف المناطق، الفرصة للاطلاع والمتابعة وحضور المناقشات، إضافة إلى استخدام الوسائط التقنية المصاحبة أثناء المناقشة، ولا سيما في ظل وجود تنسيق بين العمادة والكليات، وما تبذله عمادة التعلم الالكتروني من جهود في هذا الاتجاه.