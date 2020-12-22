طباعة وترحيل 62 مليون كتاب لمراحل التعليم العام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت وزارة التعليم طباعة 62 مليون كتاب لجميع مراحل التعليم العام للفصل الدراسي الثاني، والعمل على ترحيلها لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، بما يضمن بداية جادة للطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي للفصل الثاني.

وأوضح مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد أن الوزارة أنهت تصميم ومراجعة واعتماد وطباعة كتب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مشيرا إلى ترحيل جميع كتب المرحلة الثانوية خلال الفصل الدراسي الثاني بنسبة 100%.

وبين أن الوزارة أنهت طباعة آلاف الكتب لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس تعليم الكبار، والعوق البصري (برايل)، إضافة إلى التربية الفكرية، والمدارس العالمية، والمدارس السعودية في الخارج.

وأشار آل فهيد إلى أن إجمالي المقررات المدرسية للفصل الدراسي الثاني بلغ 307 كتب وطبعت بالكامل، وذلك انطلاقا من تحديد الاحتياجات من المقررات المدرسية بالتنسيق مع إدارات التعليم، واعتماد النسخ الفنية من الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية، ومتابعة المطابع المعتمدة ومدى توفر كميات الورق للطباعة، واستخدام أجود أنواع الورق المعتمد، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات الطباعة والتجليد والتغليف، ومتابعة ترحيل الكتب المدرسية من المطابع للإدارات في مناطق ومحافظات المملكة، وتوريدها للمستودعات بالإدارات حتى وصولها للمدارس.

الكتب المطبوعة:

24,456,807 كتب مدرسية للمرحلة الابتدائية

14,349,606 كتب مدرسية للمرحلة المتوسطة

29,154,986 كتابا للمرحلة الثانوية

372,908 كتب مدرسية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم

358,943 كتابا مدرسيا لمدارس تعليم الكبار

15,090كتابا مدرسيا للعوق البصري (برايل)

22,306كتب للتربية الفكرية

948,469 كتابا مدرسيا للمدارس العالمية

30,662 كتابا مدرسيا لمدارس السعودية في الخارج