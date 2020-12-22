طباعة وترحيل 62 مليون كتاب لمراحل التعليم العام

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وأوضح مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد أن الوزارة أنهت تصميم ومراجعة واعتماد وطباعة كتب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مشيرا إلى ترحيل جميع كتب المرحلة الثانوية خلال الفصل الدراسي الثاني بنسبة 100%.وبين أن الوزارة أنهت طباعة آلاف الكتب لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس تعليم الكبار، والعوق البصري (برايل)، إضافة إلى التربية الفكرية، والمدارس العالمية، والمدارس السعودية في الخارج.
وأشار آل فهيد إلى أن إجمالي المقررات المدرسية للفصل الدراسي الثاني بلغ 307 كتب وطبعت بالكامل، وذلك انطلاقا من تحديد الاحتياجات من المقررات المدرسية بالتنسيق مع إدارات التعليم، واعتماد النسخ الفنية من الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية، ومتابعة المطابع المعتمدة ومدى توفر كميات الورق للطباعة، واستخدام أجود أنواع الورق المعتمد، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات الطباعة والتجليد والتغليف، ومتابعة ترحيل الكتب المدرسية من المطابع للإدارات في مناطق ومحافظات المملكة، وتوريدها للمستودعات بالإدارات حتى وصولها للمدارس.
الكتب المطبوعة:
24,456,807 كتب مدرسية للمرحلة الابتدائية
14,349,606 كتب مدرسية للمرحلة المتوسطة
29,154,986 كتابا للمرحلة الثانوية
372,908 كتب مدرسية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم
358,943 كتابا مدرسيا لمدارس تعليم الكبار
15,090كتابا مدرسيا للعوق البصري (برايل)
22,306كتب للتربية الفكرية
948,469 كتابا مدرسيا للمدارس العالمية
30,662 كتابا مدرسيا لمدارس السعودية في الخارج
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