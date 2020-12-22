35 ألف متقدم للرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن أعداد المتقدمين لاختبارات الرخصة المهنية تجاوزت 35 ألف متقدم، مبينة أن التسجيل لا يزال مستمرا.

وأوضحت الهيئة أنها رفعت مستوى الجاهزية التقنية لضمان سلاسة بناء بيانات الرخصة بشكل آلي لكل متقدم، ليتم بعد ذلك بناء حالة الترخيص بشكل آلي تعتمد على المؤهل وسنوات الخبرة والتخصص واحتساب التواريخ لأربعة أنواع من الرخص: رخصة معلم للدبلوم، معلم ممارس لجميع المؤهلات، معلم متقدم، ومعلم خبير، ويخضع نوع الرخصة لحالة المؤهل وعدد سنوات الخبرة لاحتساب المستوى المناسب وفق ضوابط منح الرخصة المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، حيث ساعد النظام على تطبيق معادلات المنح وتجهيزها لإصدار الرخصة للمتقدم الذي تنطبق عليه شروط الترخيص.

وكانت الهيئة أطلقت أولى خدماتها لترخيص لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال نظام يطبق أحدث تقنيات الربط المباشر مع أنظمة المركز الوطني للمعلومات بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وخدمة النفاذ الموحد؛ للتحقق من البيانات الوطنية والربط مع قاعدة البيانات والمعلومات بوزارة التعليم وقناة التكامل الحكومية.

مواعيد التسجيل

المعلمون الجدد حتى 27/12/2020م

جميع الفئات في الاختبار التخصصي من 28/12/2020م إلى 7/1/2021م

الاختبار العام خلال الفترة 28/12/2020م إلى 28/2/2021م