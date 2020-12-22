أهم خصائص الطلاب الناجحين عبر الإنترنت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمكن أن يكون التعليم عبر الإنترنت طريقة ملائمة للطلاب للحصول على درجات علمية، في حين كان لديهم مسؤوليات أخرى، مثل رعاية الأسرة أو العمل في وظيفة بدوام كامل.

ومع ذلك، يجب أن يعرف الطلاب الذين يلتحقون بهذه البرامج أن التعلم عبر الإنترنت يختلف عن المسار التقليدي. فما هي سمات الطلاب الناجحين في

التعلم عبر الإنترنت:

القدرة على العمل بشكل مستقل

يتعين على جميع طلاب الجامعات التوفيق بين المواعيد النهائية، ولكن لكي يكونوا ناجحين في برنامج عبر الإنترنت، يجب أن يكونوا قادرين على مواكبة جميع أعمالهم دون الاستعانة بالأساتذة أو زملاء الدراسة أو أصدقائهم في الغرفة الذين يرونهم يوميا لتذكيرهم.

مهارات قوية في إدارة الوقت

يجب أن يكون الطلاب قادرين على تحديد الأولويات وتتبع تقدمهم في الدراسة، ويتطلب هذا فهما واقعيا للوقت الذي قد يستغرقه إكمال المهمة.

القدرة على التأمل الذاتي

من أجل تحقيق النجاح، من المهم أن يعالج الطلاب الملاحظات التي يتلقونها ودمجها في عملهم، إضافة إلى استعدادهم عبر الإنترنت للتفكير في هذه التعليقات وإجراء تغييرات استباقية على عاداتهم واستراتيجياتهم حسب الحاجة، ويحتاج الطالب إلى قضاء بعض الوقت في التفكير فيما قد يحتاج إلى تعديله لتحقيق النجاح.

أن تكون قارئا شاملا

من الأهمية بمكان أن يقرأ الطلاب عبر الإنترنت بتركيز، وسيتضمن الكثير من الدورات الدراسية مواد القراءة التي يجب الاحتفاظ بها وتطبيقها.

الالتزام

يعد الحصول على أي درجة التزاما كبيرا للوقت، ولكن بعض الطلاب يلتحقون ببرامج عبر الإنترنت ظنا أنهم لن يضطروا إلى تكريس الكثير من الوقت لدراساتهم كما يفعلون عند الحصول على شهادة تقليدية، ومع ذلك، فإن الواقع هو أن الطلاب في البرامج عبر الإنترنت غالبا ما يستثمرون وقتا أطول في دراستهم من نظرائهم في المدرسة.

معرفة متى تأخذ فترات راحة

يمكن للطلاب عبر الإنترنت قضاء ساعات طويلة أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بهم في العمل، لذلك من أجل البقاء محدثا، من المهم بالنسبة لهم أخذ فترات راحة منتظمة بعيدا عن الشاشة.

يرتب الطلاب الناجحون عبر الإنترنت يومهم حتى لا يقضوا فترات طويلة من الوقت على الكمبيوتر.

الاستعداد للاستفادة من خدمات الدعم المتاحة

من خلال الاستفادة من المشورة ونجاح الطلاب والدروس الخصوصية يستفيد الطلاب استفادة كاملة من موارد المجتمع لضمان النجاح

الاستعداد لطرح الأسئلة

في الفصل الدراسي عبر الإنترنت، لا يمكن للمدرس أن يعرف بنظرة سريعة ما إذا كان طلابه يفهمون المادة أم لا، فلا يوجد أي ارتباك يخبره ما إذا كان الطالب لا يفهم المحتوى أو المهمة، وعلى هذا النحو، يجب أن يكون الطلاب على استعداد للتواصل مع معلميهم بأسئلة.

سيحاول الطلاب الناجحون تضمين أكبر قدر ممكن من التفاصيل في أسئلتهم، حتى يتمكن المعلم من تقديم إجابة تفصيلية مماثلة

دوافع ذاتية

الطلاب الناجحون في البرامج عبر الإنترنت على استعداد للتحكم في تعليمهم وتحمل مسؤولية الحصول على ما يحتاجون إليه

الاستعداد للمشاركة بنشاط في برامج الدرجات العلمية التقليدية

غالبا ما تكون المناقشات الصفية هي المكان الذي يتعلم فيه الطلاب أكثر، على الرغم من أن الطلاب عبر الإنترنت لا يجرون مناقشات وجها لوجه مع أقرانهم وأساتذتهم، إلا أنه لا يزال بإمكانهم تعزيز مواد القراءة من خلال القيام بدور نشط في كل فصل، وكلما زاد عدد الطلاب عبر الإنترنت المشاركين في الفصل، زاد استيعابهم للمادة وحققوا أقصى استفادة من التجربة