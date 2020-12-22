شكرا لقرائتكم خبر رصد مخالفات في مباني «ثروات أبها» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارتي الرقابة الفنية والصحية جولاتها على المخططات العمرانية بأبها، حيث رصدت خلال اليومين الماضيين عشرات المخالفات في المباني»تحت الإنشاء» مع إلزام المقاولين بتوفير حاويات خاصة بالمخلفات.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الجولات الرقابية التي تركزت على مخطط «ثروات أبها»، تأتي استمرارا لجولات سابقة على مخططات سكنية بهدف التأكد من التزام المباني بجميع الاشتراطات الصحية وحصولها على رخص مهنية للمنشأة وسلامة الاشتراطات النظامية المتبعة، لافتا إلى استمرار عمليات المتابعة من مراقبي البلدية لجميع الأحياء والمخططات السكنية.

وبين أن أمانة المنطقة تعمل على مراقبة المخططات السكنية لتحقيق معايير الأنسنة، بناء على الاشتراطات التخطيطية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية.