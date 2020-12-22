رصد مخالفات في مباني «ثروات أبها»

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وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الجولات الرقابية التي تركزت على مخطط «ثروات أبها»، تأتي استمرارا لجولات سابقة على مخططات سكنية بهدف التأكد من التزام المباني بجميع الاشتراطات الصحية وحصولها على رخص مهنية للمنشأة وسلامة الاشتراطات النظامية المتبعة، لافتا إلى استمرار عمليات المتابعة من مراقبي البلدية لجميع الأحياء والمخططات السكنية.وبين أن أمانة المنطقة تعمل على مراقبة المخططات السكنية لتحقيق معايير الأنسنة، بناء على الاشتراطات التخطيطية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية.
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