السعودية | النيابة السعودية توجه بالقبض على مطلقي النار بمهرجان الإبل

شكرا لقرائتكم النيابة السعودية توجه بالقبض على مطلقي النار بمهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، إن النائب العام وجه بالقبض على ثلاثة أشخاص من المتهمين اعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذ بالفرار.

وتمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، من تحديد هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي المواطن عبد الله بن بداح راجح آل بريك، والمشتبه بهم، المواطن اهلال بن عايض بن دغيثر الشيباني، والمواطن عبد الله بن عايض بن دعيثر الشيباني.

وقال المصدر المسؤول إن النيابة العامة لن تألو جهداً في تجريم العابثين بالنظام العام وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم، والتشديد عليهم والمطالبة بأقصى العقوبات المقررة نظاما بحقهم، بما يزجرهم ويردع غيرهم.