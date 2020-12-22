كم أقصى فترة لتمديد تأشيرات الزيارة في السعودية

كشفت وسائل إعلام سعودية محلية، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، عن أقصى فترة تمديد لتأشيرة الزيارة في المملكة العربية السعودية.

وأفادت صحيفة سبق المحلية، بأن الجوازات السعودية حدد فترة تمديد تأشيرة الزيارة في المملكة لمدة 180 يوما، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والحجر المفروض على المواطنين المسافرين في العديد من الدول.

واكدت الجوازات السعودية أن مجموعة التمديد التأشيرة لا تتجاوز 180 يوما، لافتا الى أن يمكن أن يكون هناك حالات استثنائية للقادمين من دول الصراع.

وأوضحت الجوازات أن يمكن التمديد للمواطنين القادمين من سوريا واليمن بشكل استثنائي لأكثر من ذلك.

وتحرص المملكة العربية السعودية على عمل إجراءات صحية على المواطنين والسياح القادمين الى المملكة لمنع تفشي وباء كورونا المنتشر في كافة دول العالم فيما تسعى على تطعيم المواطنين بلقاح كورونا قل نهاية العام.