مجلس القضاء الإداري يوافق على ترقيات وندب عددٍ من القضاة

تناول الموضوعات المدرجة على جدول أعماله

عقد مجلس القضاء الإداري- عن بعد- اليوم جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم، رئيس المجلس الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف. واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات؛ إذ وافق على ترقية 26 قاضيًا في مختلف الدرجات القضائية، وتعيين قاضيين في عدد من محاكم ديوان المظالم، كما قرر المجلس ندب مجموعة من القضاة إلى عددٍ من محاكم ديوان المظالم المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. اقرأ أيضا: توفِّر 17 خدمة قضائية إلكترونية.. ديوان المظالم يعلن تسجيل منصة «معين» بالملكية الفكرية

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