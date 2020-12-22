شرطة الرياض تضبط المتورطين بإطلاق النار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

3 أشخاص اعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية..
وجَّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على ثلاثة أشخاص، اعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذ بالفرار.
وحددت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي المواطن عبدالله بن بداح راجح ال بريك، والمشتبه بهم، المواطن هلال بن عايض بن دغيثر الشيباني، والمواطن عبدالله بن عايض بن دغيثر الشيباني .
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