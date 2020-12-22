جددت دعوة من لديه أعراض للتوجه للعيادات
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنَّ إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 361359 حالة، من بينها 2971 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها 404حالات حرجة.
وجدَّدت وزارة الصحة، التوصية لكل مَن لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَن يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكّد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).
كما يمكن الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، بتطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
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كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: أوضاع حالات «كورونا النشطة» في المملكة مطمئنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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