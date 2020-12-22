بعد تعيينها مستشارًا لمحافظ صندوق الاستثمارات.. أبرز المعلومات عن رانيا نشار

أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قرارًا بتعيين رانيا نشار مستشارًا لمحافظ الصندوق، نظرًا لخبراتها الطويلة والمتعددة في القطاع المالي والاقتصادي.

يأتي ذلك ضمن تعزيز صندوق الاستثمارات العامة فريق الإدارة التنفيذي لديه بعددٍ من التعيينات الجديدة لكفاءات تعزّز مسيرته التوسعية وأهدافه المستقبلية.

رانيا نشار.. خبيرة مصرفية السعودية

ورانيا محمود نشار هي خبيرة مصرفية سعودية، شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية منذ 19 فبراير 2017 وحتى استقالتها في 21 ديسمبر 2020، لتكون بذلك أول سعودية ترأس قطاعًا بنكيًّا في المملكة العربية السعودية.

وحصلت رانيا نشار على بكالوريوس في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود عام 1997، وشهادة من برنامج تطوير القيادات من كلية داردن لإدارة الأعمال في جامعة فرجينيا الأمريكية، كما حصلت على شهادة في الحوكمة وإدارة المخاطر، والالتزام بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجورج واشنطن، وشهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال من «جمعية اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمدين» من الولايات المتحدة.

وتتمتع بخبرة تزيد عن 22 عامًا في العمل المصرفي، كما تشغل عضوية مجالس الإدارة في كل من شركة سامبا كابيتال، وبنك سامبا المحدود في الباكستان، وشركة سامبا للأسواق العالمية المحدودة، وفي مارس 2019 قام مجلس إدارة هيئة السوق المالية بتعيينها عضوًا في لجنتها الاستشارية.

وفي أبريل 2019 قام مجلس إدارة معهد التمويل الدولي بتعيينها عضوًا في المجلس، وفي ديسمبر 2019 تم تعيينها عضوًا في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، كما تمَّ في يونيو 2020 صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينها عضوًا في إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.

شخصية نسائية مؤثرة

اختيرت نشار ضمن قائمة فوربس لأكثر النساء تأثيرًا في العالم لعامي 2018 و2019. كما حصلت على المركز الرابع ضمن النساء العشرة الأكثر نفوذًا وتأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2018 حسب مجلة فوربس الأمريكية.

وتترأس نشار مجلس عمل تمكين المرأة في الأعمال، وهو إحدى المبادرات الرئيسة المنبثقة من مجموعة الأعمال لقمة العشرين التي تترأس دورتها السعودية، في الوقت الذي تعد فيه نشار من أبرز الوجوه النسائية حضورًا وتأثيرًا في مجتمعات الأعمال العربية.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت هيئة المرأة العربية عن اختيارها رانيا نشار لجائزة المرأة العربية المتميزة في حقل الاقتصاد والمصارف لعام 2020، تتويجًا لمسارها المهني الحافل وإنجازاتها المتميزة في النشاط المصرفي والاقتصادي العربي، وتقديرًا لإرادتها الصلبة وقدرتها على المساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد السعودي.

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