أخبار السعودية اليوم.. الصحة تؤكد عدم تسجيل أعراض غير متوقّعة على متلقّي لقاح كورونا.. وموجة باردة على 6 مناطق

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 22 ديمسبر 2020م، منها: وزارة الصحة لم تسجل أي أعراض غير متوقّعة على متلقّي لقاح كورونا، و«الأرصاد» تحذر من موجة باردة تؤثر على 6 مناطق، ومكافآت تصل لمليون ريال للمبلغين عن المخالفين لضريبة القيمة المضافة.

«الصحة»: لم نسجل أي أعراض غير متوقّعة على متلقّي لقاح كورونا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتع بصحة جيدة، ولا تظهر عليه أي أعراض غير متوقعة.

«الأرصاد»: موجة باردة تؤثر على 6 مناطق.. والحرارة تصل لـ2 تحت الصفر

توقع المركز الوطني للارصاد، قدوم موجة باردة تؤثر على بعض مناطق المملكة، تصل فيها درجة الحرارة الى ما دون الصفر، وتبدأ من يوم الجمعة الى الأحد القادمين.

«التأمينات»: 4 خطوات للتحقق من أهلية الحصول على دعم ساند

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طريقة التحقّق من أهلية الحصول على دعم ساند للمتعطلين عن العمل من المشتركين السعوديين.

أكثر من 35 ألف متقدم على اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب خدمات التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية للتقدم لمتطلبات الحصول على الرخصة، وأتاحت التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي، إضافة لمعلمي التعليم العام، خلال الأسبوع الماضي.

«الصحة»: لا ارتباط بين تحور كورونا وشدة المرض أو فعالية اللقاح

أوضحت وزارة الصحة، أن فيروس كورونا المتحور لا يعد سلالة جديدة أو مختلفة عن فيروس كورونا الحالي.

شرطة الرياض تطيح بمواطن وثلاثة مخالفين لمتاجرتهم بشرائح الاتصال بالمخالفة

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على «مواطن وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة، أحدهم من الجنسية الفلبينية واثنان من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين (العقدين الثالث والرابع)، وذلك لامتهانهم مخالفة أنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات».

15% نسبة ضريبة القيمة المضافة.. ومكافآت تصل لمليون ريال للمبلغين عن المخالفين

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إجراء فرق الرقابة الميدانية 3.280 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، أدت إلى ضبط 801 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

الداخلية: ضبط 17 ألف مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط «17874» مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، خلال الأسبوع الملضي، وسجّلت مناطق الرياض ومكة والقصيم اعلى مخالفات.

طعن والده وهو نائم.. تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في محافظة بيشة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في محافظة بيشة في منطقة عسير.

«تعليم الرياض» تضع ضوابط لعقد «اختبارات الغائبين» وتفوّض قادة المدارس بتطبيقها

أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض عدم إعادة اختبار نهاية الفصل الدراسي من العام الجاري 1442هـ لأي طالب أدى الاختبار مهما كانت الأسباب، ولقادة المدارس صلاحية تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة دون الحاجة إلى موافقة إدارة الاختبارات والقبول.

ضبط 55 مواطنًا بحوزتهم كميات كبيرة من الحطب المحلي

ضبطت الجهات الأمنية خلال الأسبوع الماضي، عددًا من مخالفي نظام المراعي والغابات في مناطق «الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل ،والحدود الشمالية، وعسير، وجازان، وتبوك، ونجران».

الدوسري يحسم مستقبله مع «الهلال»: الاحتراف الخارجي طموح مشروع

حسم سالم الدوسري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الجدل المثار حول مستقبله داخل القلعة الزرقاء، مع اقتراب فتح باب سوق الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أن الاحتراف الخارجي طموح مشروع لأي لاعب ولكن الزعيم يظل له الأولوية.

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