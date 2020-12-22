الوزير الجبير يستقبل سفيري هولندا وموريشيوس لدى المملكة

تناول العلاقات الثنائية
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقرّ الوزارة بالرياض اليوم، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل الجبير، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن، وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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