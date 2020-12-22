بعد استفسار أحد المواطنين..
أوضحت الخطوط السعودية، أنَّ تعليق السفر للرحلات الدولية فقط، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل تمّ إيقاف الرحلات الداخلية، أم أنّ الإيقاف فقط للرحلات الخارجية؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «التعليق للرحلات الدولية فقط».
وأضاف: «حاليًا تم تعليق كافة الرحلات الدولية من قبل الجهات المختصة مؤقتًا لمدة اسبوع قابلة للتمديد، حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي حال تم استئنافها سيتم الإعلان عن ذلك عبر الجهات المختصة وموقعنا وقنوات التواصل الاجتماعي».
اقرأ أيضًا:
بعد إيقاف الرحلات الدولية.. «الخطوط السعودية» تتيح الإلغاء والتعديل على التذاكر المفتوحة
كانت هذه تفاصيل خبر «الخطوط السعودية»: تعليق السفر يشمل الرحلات الدولية فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.