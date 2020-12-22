«الخطوط السعودية»: تعليق السفر يشمل الرحلات الدولية فقط

أوضحت الخطوط السعودية، أنَّ تعليق السفر للرحلات الدولية فقط، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل تمّ إيقاف الرحلات الداخلية، أم أنّ الإيقاف فقط للرحلات الخارجية؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «التعليق للرحلات الدولية فقط».

وأضاف: «حاليًا تم تعليق كافة الرحلات الدولية من قبل الجهات المختصة مؤقتًا لمدة اسبوع قابلة للتمديد، حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي حال تم استئنافها سيتم الإعلان عن ذلك عبر الجهات المختصة وموقعنا وقنوات التواصل الاجتماعي».

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