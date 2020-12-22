فيديو يوثق لحظة تلقي وزير التعليم السابق لقاح كورونا في الرياض

نشر حساب «العربية» الرسمي على موقع «تويتر» مقطع فيديو يوثق حصول وزير التعليم السابق أحمد العيسى، على لقاح فيروس كورونا، وذلك بمركز اللقاحات بالرياض.

وقال أحمد العيسى عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «بحمد الله وفضله ثمّ بفضل الإمكانات الكبيرة التي وفرتها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين أخذت قبل قليل لقاح الكورونا في مركز التطعيم في مركز معارض الرياض».

وأضاف: «فشكرًا لمعالي وزير الصحة ولكل العاملين في القطاع الصحي على الجهود العظيمة والتنظيم الرائع والإمكانات الكبيرة.».

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أكّد أن جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتع بصحة جيدة، ولا تظهر عليه أي أعراض غير متوقعة.

وقال الدكتور العبدالعالي –عبر حسابه على تويتر- : «الحمد لله.. جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتعون بصحة وعافية، ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح».

ودعا الدكتور العبدالعالي، الجميع، إلى التسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح. وكذلك للتواصل مع الصحة عبر رقم «937» عند وجود أي استفسار.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة، بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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