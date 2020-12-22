الصحة: لا توصيات علمية بضرورة العزل المنزلي للحاصلين على «لقاح كورونا»

قالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إنَّه لا توجد توصيات علمية حالية بوجوب العزل المنزلي لمن تلقي لقاح كورونا.

جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل وردها من أحد المستفيدين عبر «تويتر»، قال فيه: «هل إذا أخذت اللقاح أعزل نفسي؟(..) لأنَّ الوالدة عندها أمراض مزمنة وأنا أتولى متابعة مواعيدها».

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أكَّد أنَّ جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتع بصحة جيدة، قائلًا: «إنَّ جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتعون بصحة وعافية، ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح»، داعيًا الجميع إلى التسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح.

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