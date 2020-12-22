القبض على 3 تورطوا في إطلاق النار بمهرجان الإبل

وتمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من تحديد هوياتهم، والقبض على المتهم الرئيسي المواطن عبدالله بن بداح راجح آل بريك، والمشتبه بهما، المواطن أهلال بن عايض بن دغيثر الشيباني، والمواطن عبدالله بن عايض بن دغيثر الشيباني.
وقال المصدر المسؤول إن النيابة العامة لن تألو جهدا في تجريم العابثين بالنظام العام، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم، والتشديد عليهم والمطالبة بأقصي العقوبات المقررة نظاما بحقهم، بما يزجرهم ويردع غيرهم.
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