181 إصابة جديدة والرياض ومكة الأعلى

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 181 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد «COVID -19» ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 361359 حالة، من بينها 2971 حالة نشطة، لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 404 حالات حرجة، كما تم تسجيل 160 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى «352249» حالة. وبلغ عدد الوفيات 6139، بإضافة 8 وفيات جديدة، لافتة إلى أنه تم إجراء 39610 فحوصات مخبرية جديدة. ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميا. ومن خلال آخر أسبوع فإن أكثر المناطق تسجيلا للحالات، هي منطقتا الرياض ومكة المكرمة.



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