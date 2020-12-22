17874 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

وأوضح الإحصاء، الذي نشره حساب وزارة الداخلية moisaudiarabia، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 5251 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ3129، ثم القصيم بـ2465، فالجوف بـ1729، والمدينة المنورة بـ1487، والمنطقة الشرقية بـ1361، والحدود الشمالية بـ561، وتبوك (525)، وحائل (518)، وعسير (365)، وجازان (201)، ونجران (178)، وأخيرا الباحة بـ104 مخالفات.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
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