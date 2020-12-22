تنفيذ حكم القتل حدا بمواطن قتل والده

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل حداً لقتله والده غيلةً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيّد من مرجعه بحق الجاني.
وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني/ جميل بن محمد بن سعود أبو حربش اليوم الثلاثاء 7 / 5 /1442هـ بمحافظة بيشة في منطقة عسير.
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