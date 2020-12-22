السعودية اليوم / تدخل طبي ناجح في مستشفى القويعية مع حالة مصاب في حادث مروري



القويعية 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

نجح فريق طبي في مستشفى القويعية العام -بعد توفيق الله- , في إجراء عملية لمصاب في حادث مروري تسبب له في كسور متعددة معقدة "كسور في الساق اليمنى ، والحوض الأيمن " الجوف الحقي الأيمن " .

حيث تم إجراء عمل عملية لتثبيت الكسور ، وكذلك تثبيت كسر الحوض الأيمن ، بشريحة إعادة بناء مفصل الحقي المفصلي الأيمن ، مع إعادة بناء محفظة المفصل ، وقد تماثل المصاب للشفاء ولله الحمد وتحسنت حالته.

// انتهى //

18:26ت م

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