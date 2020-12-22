السعودية اليوم / الجامعة السعودية الإلكترونية ترتبط بشبكة معين لتيسير التواصل مع الباحثين في مختلف أنحاء العالم



الرياض 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

أتمت الجامعة

يأتي ذلك حرصًا من الجامعة على توفير الخدمات اللازمة لدعم الباحثين من منسوبيها وتسهيل وصولهم للمكتبات الرقمية والمنصات البحثية والأكاديمية العالمية, حيث إن البحث العلمي يعدّ الأداة الأكثر فاعلية في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 بأن تكون الجامعات السعودية ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم.

وتتمتع شبكة "معين" بالربط البيني مع الشبكات البحثية المماثلة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا لتيسير التواصل مع الباحثين في مختلف أنحاء العالم والاستفادة من الخدمات ذات العلاقة، ويوفر هذا الربط مع شبكة معين إمكانية الوصول لأكثر من 90 ألف مؤسسة أكاديمية و42 شبكة تعليمية و65 شبكة بحثية، يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم.

// انتهى //

18:24ت م

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الرياض 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واسأتمت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم الربط بالشبكة السعودية للبحث والابتكار "معين" المقدمة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية -شبكة وطنية بحثية موازية لشبكة الإنترنت العالمية- بسرعات عالية جدًا.يأتي ذلك حرصًا من الجامعة على توفير الخدمات اللازمة لدعم الباحثين من منسوبيها وتسهيل وصولهم للمكتبات الرقمية والمنصات البحثية والأكاديمية العالمية, حيث إن البحث العلمي يعدّ الأداة الأكثر فاعلية في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 بأن تكون الجامعات السعودية ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم.وتتمتع شبكة "معين" بالربط البيني مع الشبكات البحثية المماثلة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا لتيسير التواصل مع الباحثين في مختلف أنحاء العالم والاستفادة من الخدمات ذات العلاقة، ويوفر هذا الربط مع شبكة معين إمكانية الوصول لأكثر من 90 ألف مؤسسة أكاديمية و42 شبكة تعليمية و65 شبكة بحثية، يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم.// انتهى //18:24ت م0171

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