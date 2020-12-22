السعودية اليوم / لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ23



الرياض 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

عقدت لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول المجلس أمس, اجتماعها الـ23 -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة الدول الأعضاء كافة.

وناقشت اللجنة عددا من المواضوعات المتعلقة بمشروع سكة حديد دول المجلس، والشروط والضوابط الموحدة لمنح رخص قيادة الوحدات البحرية الصغيرة، وتحديث قواعد و تعليمات الموانئ بدول المجلس، ولائحة سلامة السفن ذات الحمولات الصغيرة بدول المجلس.

كما ناقشت اللجنة موضوعات التعاون المشترك في مجال النقل البري وهي النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس، والإطار العام لأعداد الادلة الارشادية للسلامة المرورية بدول المجلس.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الإعداد للاجتماع الـ22 للجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول المجلس المقرر انعقاده 24 ديسمبر الجاري.

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18:08ت م

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