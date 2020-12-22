

عـدن 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة

وأكدت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أن هذا الإجراء يأتي استجابة لتحذيرات منظمة الصحة العالمية حول تفشي موجة وباء ثانية من الفيروس سريعة الانتشار.

ووجهت اللجنة المنافذ البرية والجوية بالبدء في تطبيق هذا الإجراء ابتداءً من يوم الجمعة القادم الموافق 25 ديسمبر 2020م، وحثت المواطنين والواصلين على تفهم ضرورة الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الاحترازية.

// انتهى //

18:07ت م

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عـدن 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واسأعلنت اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اليمن اشتراط إجراء جميع الواصلين إلى الأراضي اليمنية لفحص "بي سي آر" قبل 72 ساعة من وصولهم اليمن يثبت خلوهم من المرض.وأكدت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أن هذا الإجراء يأتي استجابة لتحذيرات منظمة الصحة العالمية حول تفشي موجة وباء ثانية من الفيروس سريعة الانتشار.ووجهت اللجنة المنافذ البرية والجوية بالبدء في تطبيق هذا الإجراء ابتداءً من يوم الجمعة القادم الموافق 25 ديسمبر 2020م، وحثت المواطنين والواصلين على تفهم ضرورة الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الاحترازية.// انتهى //18:07ت م0161

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة الطوارئ في اليمن تشترط إجراء فحص "بي سي آر" للواصلين ابتداء من الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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