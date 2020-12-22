السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تناقش برامج ومشاريع الحفاظ على التراث العمراني وتطوير المواقع التراثية



الدمام 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

عقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم، اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، لتعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والأمانة ؛ للحفاظ على المواقع التراثية والأثرية بالمنطقة، ومناقشة البرامج والمشاريع المشتركة بينهما، في مجال الحفاظ على التراث العمراني وتطوير المواقع الأثرية.

وأكّد المهندس الجبير، خلال الاجتماع أهمية المشاريع التراثية القائمة وتحديداً ما تم إنجازها، وإنهاء الخريطة التراثية للمنطقة؛ لبدء العمل بها، حيث أن المنطقة الشرقية من أكبر مناطق المملكة مساحة، وتزخر بالعديد من المواقع التراثية المميزة، والتي يمكن من خلالها تفعيل الأنشطة والبرامج التي تمثل المنطقة وهويتها العمرانية؛ لتصبح مدن مثالية، من خلال توجيه التنمية العمرانية وتقديم الخدمات البلدية بمنهجية ومهنية عالية بمشاركة أفراد المجتمع والقطاع الخاص.

واستعرض برامج ومشاريع الأمانة في مجال الحفاظ على التراث العمراني وتطوير المواقع التراثية وأهمها نمو وتطور العمران في حاضرة الدمام بما يتوافق مع المحافظة على التراث العمراني والهوية العمرانية، وتعد المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني من أهم الركائز التي يمكن دراستها وتعتبر مصدر دخل اقتصادي على المستوى العالمي، لافتاً إلى أن المنطقة تحتوي على 124 موقع للتراث العمراني، منها 56 قابلة للاستثمار، ضمن نطاقات الأمانات بالمنطقة الشرقية.

واستعرض الاجتماع، أبرز مشاريع هيئة التراث المنجزة والمستقبلية بالمنطقة، بهدف دعم جهود تنمية التراث الوطني، ورفع مستوى الاهتمام والوعي به، وحمايته من الإندثار، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى التراثي، بما تزخر به من مواقع تراثية قديمة.

فيما، تناول مدير مركز التراث العمراني بالأمانة المهندس محمد آشي، أبرز برامج الأمانة ومشاريعها في مجال العناية بالتراث العمراني والحفاظ عليه وتطوير المواقع التراثية، وتجاربها في تطوير بعض المناطق مع المحافظة على هوية التراث العمراني كمنطقة وسط الدمام، وخطط الأمانة المستقبلية في مجال الحفاظ على التراث والمواقع الأثرية.

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18:00ت م

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