

الرياض 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

عقد مجلس القضاء الإداري -عن بعد- اليوم جلسته برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس المجلس الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات، إذ وافق على ترقية 26 قاضيًا في مختلف الدرجات القضائية، وتعيين قاضيين في عدد من محاكم ديوان المظالم.

وقرر المجلس ندب مجموعة من أصحاب الفضيلة القضاة إلى عددٍ من محاكم ديوان المظالم المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

// انتهى //

18:00ت م

0157





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس القضاء الإداري يوافق على ترقيات وندب عددٍ من القضاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.