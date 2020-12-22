السعودية اليوم / سمو أمير حائل يستقبل مدير شرطة المنطقة ومساعده



حائل 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب العتيبي والعميد عصام الجعفري بمناسبة تعيينه مساعداً لمدير شرطة المنطقة.

ونوه سموه بدعم القيادة الرشيدة للجهات الأمنية وتطوير إمكاناتها بمتابعة من سمو وزير الداخلية, مشيداً بجهود رجال الأمن في مناطق المملكة كافة, وبأهمية الدور الذي يقومون به لخدمة الوطن وأمنه.

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17:53ت م

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