السعودية اليوم / رئيس " واس " يستقبل وفداً من السفارة الأمريكية بالرياض



الرياض 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

استقبل معالي رئيس وكالة الأنباء

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في المجالات الإعلامية بين البلدين.

عقب ذلك، قام الوفد الأمريكي بجولة داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلع خلالها على آلية العمل.

حضر الاستقبال نائب رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف محمد المزيد، والملحق الإعلامي المكلف بالسفارة الأمريكية كريستوفر سورنين.

// انتهى //

17:43ت م

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الرياض 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واساستقبل معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين في مقر "واس" الرئيس بالرياض اليوم، وفد مكتب الشؤون العامة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة برئاسة مستشارة السفارة للشؤون الثقافية والإعلامية ميليسا كليج تريب.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في المجالات الإعلامية بين البلدين.عقب ذلك، قام الوفد الأمريكي بجولة داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلع خلالها على آلية العمل.حضر الاستقبال نائب رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف محمد المزيد، والملحق الإعلامي المكلف بالسفارة الأمريكية كريستوفر سورنين.// انتهى //17:43ت م0152

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