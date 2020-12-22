السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل صاحب مبادرة إحياء درب زبيدة التاريخي ورئيس صندوق العلياء للتنمية المحلية



حائل 7 جمادى أول 1442 هالموافق 22 ديسمبر 2020م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم , صاحب مبادرة إحياء درب زبيدة التاريخي اللواء الدكتور عبدالعزيز العبيداء ورئيس مجلس إدارة صندوق العلياء للتنمية المحلية المهندس عبدالله الرخيص

وأكد سمو أمير منطقة حائل أهمية المواقع الأثرية والدعم المستمر الذي تجده من القيادة الحكيمة ، مشيداً سموه بمبادرة إحياء درب زبيدة التاريخي والدور الذي يقوم به القائمون على المبادرة والجهات المساندة والداعمة لها .

ثم أطلع الدكتور العبيداء سموه على آخر الاستعدادات لإطلاق مسيرة قافلة درب زبيدة في بداية شهر يناير .

وفي نهاية اللقاء سلم سموه الدعم المقدم من صندوق العلياء للتنمية المحلية ، حيث نوه سموه بأهمية المبادرة كأحد الروافد السياحية والحضارية والاقتصادية لمنطقة حائل والوطن .

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17:26ت م

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