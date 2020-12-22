شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تسجيل 181 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 160 حالة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 181 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 361 ألفا و359 حالة، بينها 2971 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 404 حالات حرجة.

واشارت الوزارة في تقريرها اليومي، الى تسجيل 160 حالة تعافٍ جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 352 ألفا و249 حالة، وعدد الوفيات بلغ 6139حالة، بإضافة 8 حالات وفاة جديدة.

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