شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعقد مؤتمراً صحفياً عن «الفيروس المتحور» والان نبدء بالتفاصيل

تعقد وزارة الصحة مؤتمراً صحفياً ، في تمام السابعة من مساء اليوم ، حول "تحور" فيروس كورونا يناقش المؤتمر تأثير التحور على قوة الفيروس وفعالية اللقاح.

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