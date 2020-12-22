شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لإفتتاح مركز لقاح كورونا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
- أكثر من 500 عيادة لإعطاء أكبر عدد ممكن من اللقاحات
- الاستعانة بمراكز «تأكد» لحل أزمة الانتظار عقب تلقي اللقاح
ويعمل فريق وزاري على تجهيز الموقع والمقرر افتتاحه الأسبوع المقبل، ضمن الحملة الأولى التي انطلقت الأسبوع الماضي في الرياض.
وكشف مصدر لـ "اليوم" ان المركز يوجد به أكثر من 500 عيادة، وذلك لضمان وجود كمية كافية من العيادات، لإعطاء أكبر عدد ممكن من اللقاحات.
وتعمل «الصحة» لاستثمار مراكز «تأكد» في المنطقة لاستقبال المستفيدين، وذلك بعد حل أزمة الانتظار بالمراكز، والمقدرة بـ «15 دقيقة» عقب تلقي اللقاح.
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