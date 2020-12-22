شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يوقع اتفاقية لدعم الأيتام علمياً في المرحلة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

وقع صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس مجلس إدارة جمعية البر بمكتبه اليوم , مع رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية عبدالمنعم الراشد مذكرة تعاون لإطلاق مبادرة "تمكين الأيتام العلمية" بين مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام التابع للجمعية والمؤسسة، لدعم الأيتام علمياً في المرحلة الثانوية.

وعدّ سموه الاتفاقية من النماذج التي يحتذى بها في تحقيق التكامل بين مؤسسات القطاع غير الربحي لتحقيق أهداف تنموية مستدامة تخدم الأيتام، وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، متمنياً التوفيق للمؤسسة في توثيق أواصر التعاون مع جمعية البر بالأحساء تحقيقاً لهذه المبادرة للرقي بالمستويات العلمية للأيتام.

فيما أوضح أمين الجمعية المهندس صالح آل عبدالقادر أن المذكرة تهدف إلى دعم الأيتام في المرحلة الثانوية، وتزويدهم ببرامج تأهيلية في مجموعة من المسارات العلمية المختلفة وفق معايير محددة لإعدادهم علمياً إلى مستوى يؤهلهم لمراكز المتميزين المقبولين بإذن الله في أفضل التخصصات العلمية أو المسارات الوظيفية النوعية .