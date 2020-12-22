شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في ألمانيا تطلب من المواطنين الالتزام بالاحترازات وانتظار رفع الإغلاق عاجل والان نبدء بالتفاصيل

أهابت السفارة في برلين بالمواطنين والمواطنات نظراً لما تشهده جمهورية ألمانيا مؤخراً من زيادة في أعداد الحالات اليومية المسجلة للإصابة بفيروس #COVID19 وما تمخض عن ذلك من قرارات للحد من انتشار الوباء وفرض الإغلاق العام فإن السفارة بالالتزام التام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من السلطات المحلية كما تأمل السفارة من المواطنين اللذين لديهم رحلات خلال هذه الفترة وتم إلغاءها البقاء في أماكن تواجدهم إلى حين صدور قرار برفع التعليق واستئناف الرحلات .

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