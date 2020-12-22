وفد أمريكي إسرائيلي يصل إلى الرباط على متن "طائرة السلام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل وفد أمريكي إسرائيلي إلى العاصمة المغربية الرباط، الثلاثاء، قادما من تل أبيب في أول رحلة طيران مباشر بين البلدين.

وكانت الطائرة، التي تعد الأولى من إسرائيل إلى المغرب، أقلعت من مطار بن غوريون في إطار اتفاق السلام المعلن بين البلدين، في لحظة يترقبها المغاربة والعالم.

واستغرقت الرحلة 6 ساعات، عقب توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والمملكة المغربية، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.





ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرحلة بأنها "تاريخية"، مؤكدة أنها "تأتي تجسيدا للعلاقات الثقافية المشتركة بين البلدين".

وتوشحت الطائرة الإسرائيلية برمز الكف (الخمسة) إلى جانب عبارة السلام بالعربية والعبرية والإنجليزية وأعلام المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

والطائرة التي أقلعت للمغرب مملوكة لشركة "العال" الإسرائيلية للطيران وتحمل الرقم LY555.

وتقل وفدا أمريكيا برئاسة جاريد كوشنر، وعضوية مبعوث بلاده لمنطقة الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، ورئيس صندوق الدعم التابع للبيت الأبيض آدم بولير.

كما تقل وفد الحكومة الإسرائيلية برئاسة مستشار الأمن القومي مائير بن شبات وعدد من المسؤولين في مجالات مختلفة.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية الإسرائيلية-المغربية.