معارضة تركية لأردوغان: تسير بتركيا إلى "طريق مظلم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حملت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، النظام الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان المنعطف الذي تمر به السياسة الخارجية للبلاد، مشيرة إلى أنها تمر بـ"طريق ضبابي مظلم".

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المعارضة التركية، الثلاثاء، خلال اجتماع لكتلتها النيابية بالبرلمان، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”.



وقالت أكشينار في تصريحاتها إن "السياسة الخارجية للبلاد تمر بأصعب منعطف في تاريخها بسببها العقل الحاكم الذي يعتقد أن حكمه فوق حكم الأمة ورغباتها وإرادتها وديمقراطيتها، وهو الذي يدفع ثمنه الشعب التركي".

وأكدت أن السياسة الخارجية تسير على طريق مظلم وضبابي بسبب جهل الدبلوماسية الذي يتبعه الحزب الحاكم الذي يعتقد أن الدبلوماسية الخارجية بمثابة دردشة أصدقاء".

وتابعت قائلة "السياسة الخارجية هي حق الدولة في الدفاع الأمامي. إنها القدرة على السيطرة على الجغرافيا الاقتصادية. إن قوتها هي التي ستسمح بحل النزاعات بدون أسلحة. إنها هيبة الدولة. إنها حامية حقوق وقوانين البلاد ، ليس فقط ضد الأعداء ، ولكن أيضًا ضد الأصدقاء والحلفاء".

وأضافت أكشينار قائلة "وباتت تركيا دولة هناك من يريد معاقبتها بسبب جهل السيد أردوغان، ومستشاريه."، متابعة "وهذا أمر بات لا يطاق، ولا يمكن أن نستمر كثيرًا على هذا النحو في ظل انعدام الرؤية لدى البلاد".

وأوضحت أن "التهديدات والعقوبات المحدقة بتركيا السبب فيها هو عدم كفاء من يقومون على إدارتها"، مشيرة إلى أنهم سبق وأن حذّروا من هذه العواقب.

وتواجه تركيا احتمالات فرض عقوبات أمريكية أوروبية ضدها بسبب تصرفاتها في قبرص التي تعيق عملية توحيد شطري الجزيرة، إلى جانب إصرارها على شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية(إس-400) وهو ما لا ترغب فيه واشنطن.