- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم النائب العام يوجه بضبط 3 أشخاص أطلق أحدهم النار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
النائب العام يوجه بضبط 3 أشخاص أطلق أحدهم النار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
اعترض إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن النائب العام، وجّه بالقبض على 3 أشخاص من المتهمين اعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذ بالفرار.
وقال المصدر: تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، من تحديد هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي متابعات الخليج 365 عبدالله بن بداح راجح آل بريك، والمشتبه بهما، متابعات الخليج 365 هلال بن عايض بن دغيثر الشيباني، والمواطن عبدالله بن عايض بن دغيثر الشيباني.
وأشار المصدر المسؤول إلى أن النيابة العامة لن تألو جهدًا في تجريم العابثين بالنظام العام، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم، والتشديد عليهم والمطالبة بأقصى العقوبات المقررة نظامًا بحقهم، بما يزجرهم ويردع غيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يوجه بضبط 3 أشخاص أطلق أحدهم النار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.