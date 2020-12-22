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تحديث WhatsApp الجديد يقدم خاصية مميزة لمستخدمي IOS
ويطرح ميزة أخرى لجميع المستخدمين
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
يعمل تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp على طرح تحديث جديد خاص بنظام الـ IOS فقط، حيث جعل من السهل جدًا نسخ ولصق عناصر متعددة في الدردشة.
وبحسب موقع Wabetainfo المتتبع لإصدارات وتحديثات WhatsApp الجديدة فإن ذلك يكون عن طريق فتح تطبيق الصور بهاتف الآيفون، وتحديد الوسائط التي تريد مشاركتها، والنقر على تصدير Export ثم نسخ Copy.
ويمكنك بعد ذلك لصق المحتويات في دردشة واتساب حسب رغبتك.
وهذه الميزة متاحة فقط للمستخدمين الذين يقومون بتشغيل الإصدار التجريبي، ولم يحدد التطبيق موعد إطلاق هذه الخاصية رسميًا لكن من المتوقع طرحها قريبًا.
تحديث WhatsApp الجديد لنظامي الآندرويد والـ iOS
ويعمل التطبيق أيضًا على إصدار مستقبلي يسمح للمستخدمين من كلا النظامين بالانضمام إلى مكالمات المجموعة التي تمت دعوتهم إليها بعد بدء المكالمة.
وهي ترقية مهمة حتى لا يضطر المستخدم لإعادة تشغيل مكالمة جماعية كاملة وتضمين المشاركين مرة أخرى.
ويُذكر أن إصدار بيتا من واتساب يقدم مجموعة من التحديثات عبر كلا النظامين الأساسيين لاختبارها وإصلاح الأخطاء به، ثم يتم طرح المزايا بعد تعديلها للإصدارات الأساسية.
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